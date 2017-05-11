Минфин объяснил ошибку с начислением низких акцизов на импортное вино

Минфин считает незаконным начисление таможенными органами пониженных акцизов на импортное вино в связи с неверным толкованием российского законодательства. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 11 мая, на сайте министерства.

В сообщении поясняется, что при определении размера ставки акцизов таможне и импортерам необходимо «определиться со значением понятия "вино (игристое вино) с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП)"».

Это значение, по мнению Минфина, закреплено в федеральном законе о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. В нем поясняется, что определение географических объектов, в границах которых осуществляется производство вина с ЗГУ и ЗНМП, относится к компетенции органов госвласти субъектов Российской Федерации по предложению саморегулируемой организации виноградарей и виноделов.

В Минфине отмечают, что «теоретически такая саморегулируемая организация могла бы предложить, а субъект утвердить территории иных государств в качестве таких географических объектов». Однако этому препятствует действующее законодательство: уполномоченный региональный орган госвласти может принимать такие решения только в пределах административно-территориальных границ своего региона.

«Таким образом, именно законодательством, а не решением Минфина, установлена привязка понятий винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения к территориям субъектов РФ. Именно такая идея лежала в основе введения таких понятий в отраслевое регулирование», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 11 мая газета «Коммерсантъ» писала о том, что импортерам вина могут пересчитать размер уплаченных акцизов за последние полтора года. Это связано с тем, что с 1 января 2016 года они платили пониженный акциз на вина с ЗГУ и ЗНМП. С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина составляет 18 рублей, на игристые — 36 рублей за литр. При этом размер акциза на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП значительно ниже — 5 и 14 рублей за литр соответственно. Однако, по мнению Минфина, к льготным категориям могут относиться только вина, произведенные в России.