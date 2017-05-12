Ректора университета имени Бонч-Бруевича поместили под домашний арест

Ректора Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского по решению суда отправили под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Следствие настаивало на заключении Бачевского под стражу.

На слушаниях в суде следователь сообщил о предъявлении ректору обвинения в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду имущества вуза без соблюдения предусмотренных законом процедур в период с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года, передает «Интерфакс».

«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Бачевский свою вину не признал», — отметил следователь.

Адвокат Алексей Соколов просил суд не арестовывать Бачевского, указав на наличие у него ряда заболеваний и необходимость ухода за пожилой матерью. Защитник предложил поместить ректора под домашний арест.

В ходе заседания были оглашены показания свидетеля, который утверждает, что Бачевский получил должность нелегитимно. В документе также говорится, ректор назначил на ключевые посты в вузе угодных ему людей, а финансирование неугодных сотрудников планомерно сокращал. Вследствие действий Бачевского, по мнению свидетеля, финансовое положение вуза пошатнулось.

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Бачевский исполнял обязанности ректора университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича с мая 2011 года, а в марте 2012 года официально занял этот пост. 11 мая 2017-го «Фонтанка.ру» сообщила о его задержании. Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено по признакам превышения полномочий должностными лицами вуза.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича создан в 1930 году на базе Высших курсов связи. Вуз готовит специалистов по радиотехнике и электросвязи. В настоящее время в структуре университета восемь факультетов, на которых ежегодно проходят обучение более 9,5 тысяч студентов.