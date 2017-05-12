CBC сообщил о 17 промахах канадских летчиков мимо целей в Ираке

В ходе военных действий против террористической группировки «Исламское государство» на севере Ирака канадские летчики 17 раз сбрасывали высокоточные бомбы мимо цели. Об этом 11 мая сообщил канал СВС. Всего за 16 месяцев участия в операциях коалиционных сил в Ираке, ВВС Канады сбросили на противника 606 бомб.

«Ни один вид оружия не обладает стопроцентной точностью», — прокомментировала сообщение представитель вооруженных сил Канады майор Изабель Брес, отметив, что «в редких случаях системы вооружения дают сбой или попадают под влияние погодных условий».

Представители канадских ВВС заявили, что не располагают информацией об убитых и раненых среди мирного населения в ходе неудачных атак, передает телеканал.

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Все инциденты, по сообщению СВС, произошли в период с начала 2015-го по начало 2016 года, в ходе боев иракской армии и курдского ополчения против боевиков ИГ. В частности, в ноябре 2015 года канадские самолеты промахнулись мимо целей в районе городов Киркук и Мосул. В результате инцидента, по сообщению местных СМИ, могли погибнуть от пяти до 13 местных жителей.

8 феврале 2016 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо в эфире CBC заявил, что страна прекратит участие в боевых действиях против террористической организации «Исламское государство» не позднее 22 февраля.

В апреле 2015 года канадские ВВС впервые нанесли авиаудары по Сирии. В бомбардировке, осуществленной по гарнизону ИГ, расположенному близ города Ар-Ракка, приняли участие десять самолетов коалиции.

В октябре 2014 года Канада направила на Ближний Восток шесть истребителей F-18, два самолета-разведчика CP-140 Aurora и один самолет-заправщик Airbus СС-150. Для поддержки воздушной миссии в регион направлены 600 военнослужащих. Канадский контингент расквартирован на авиабазе в Кувейте.