В Мексике застрелили разыскивающую похищенных детей правозащитницу

В Мексике застрелили правозащитницу, которая занималась розыском похищенных наркокартелями детей. Об этом сообщает The Independent.

Преступление произошло в столице страны — Мехико. Мириам Родригес Мартинес проживала в районе Сан-Фернандо, известном неблагополучной криминальной ситуацией. Как установила полиция, женщина пыталась убежать от преступников. В нее выстрелили несколько раз. Правозащитница скончалась по дороге в больницу.

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Пять лет назад дочь Мартинес Карен была похищена и убита боевиками наркокартеля «Лос-Сетас». Женщина сумела добиться ареста убийц своей дочери, но после этого начала получать письма с угрозами. Однако Мартинес не испугалась. Она создала организацию по поиску похищенных детей. На данный момент в ней числятся более 600 семей, разыскивающих родственников, предположительно похищенных наркокартелями.

«Лос-Сетас» неоднократно пытались расправиться с активисткой и ее родными: так, они планировали похитить ее мужа. Его спасли солдаты, оказавшиеся поблизости. После этого случая Мартинес попросила полицию предоставить ей охрану, однако та лишь согласилась изменить маршрут патрулей так, чтобы они трижды в течение суток проходили мимо ее дома.

«Лос Сетас» — самый крупный наркокартель Мексики. Боевиков туда набирают из числа дезертиров из армейского спецназа. Члены картеля славятся своей безжалостностью, активно применяют пытки и показательные казни.