Кремль заявил о готовности Путина обсуждать президентскую кампанию с оппозицией

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с парламентской оппозицией предстоящие выборы главы государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

«Каких-то специальных планов (обсуждать предстоящие президентские выборы — прим. «Ленты.ру») нет. Если какие-то вопросы будут у руководителей фракций, они всегда могут задать эти вопросы президенту, президент всегда уделяет большое внимание поддержанию рабочих контактов», — сказал пресс-секретарь главы государства.

