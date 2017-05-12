СБУ заинтересовалась сторонниками «Ровенской народной республики»

Следователи управления Службы безопасности Украины по Ровенской области начали уголовное производство по факту покушения на территориальную целостность страны. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

Поводом, по данным ведомства, стал проведенный 10 мая в Ровно несанкционированный митинг, в ходе которого у неких лиц были изъяты листовки с лозунгами «Ровенская Республика» и «Янтарь — достояние Ровенской народной республики». Акцию разогнали силовики.

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Досудебное расследование продолжается, цель — привлечь виновных к ответственности, отметили в прокуратуре.

Как писал «Голос.ua», 10 мая в Ровно у входа в здание областной госадминистрации собрались сотни копателей янтаря. Они, в частности, потребовали принять срочные меры по легализации добычи, а также призвали президента Украины уйти в отставку. На место прибыли националисты, завязалась потасовка, которую разняли полицейские. Помимо участников драки, был задержан один из лидеров протестующих Юрий Клейнос.

По разным оценкам, на северо-западе Украины нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря в год. Объем теневого рынка — 200-300 миллионов долларов.