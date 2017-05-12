Появилось видео с места взрыва в Риме

Появилось видео с места взрыва в итальянской столице. Его публикует Ruptly. Самодельное взрывное устройство сработало на улице Авентино в центре Рима. Оно было заложено между двумя машинами, припаркованными на стоянке около почтового отделения. В результате никто не пострадал.

Изначально сообщалось о двух взрывах, однако впоследствии в полиции сообщили, что речь идет о двойном хлопке одного и того же взрывного устройства, передает РИА Новости.

В качестве одной из предварительных версий рассматривается протестная акция местных анархистов.