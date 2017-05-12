Руководителем секретариата Кадырова стал участник реалити-шоу

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем своего секретариата одного из финалистов телепроекта «Команда» ВГТРК Россия Муслима Байтизиева, ранее занимавшего должность первого замминистра по делам молодежи республики. Об этом Кадыров сообщил на своей странице в Instagram в пятницу, 12 мая.

По его словам, Байтизиев опытный и хорошо образованный молодой человек, владеющий несколькими иностранными языками. «За короткое время реализовал несколько больших проектов. Я принял решение назначить его на должность руководителя секретариата главы Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Он добавил, что у реалити-шоу «Команда», участники которого боролись за пост руководителя Агентства по стратегическому развитию Чечни, было много скептиков. «Но реальность доказала состоятельность нашего подхода», — подчеркнул глава региона.

О том, что канал «Россия 1» запустит телепроект по поиску помощника для Кадырова, стало известно 30 июня прошлого года. Из сотен поданных заявок в команду главы ЧР попали шесть человек. Победителем проекта стал 24-летний Филипп Вариченко.

В 2013 году Кадыров назначил одного из своих подписчиков в Instagram 23-летнего Арби Тамаева министром по организации взаимодействия правительства республики с гражданским обществом. Тамаев проработал в должности главы ведомства два месяца.