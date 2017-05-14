Боевика ликвидировали при перестрелке в пригороде Махачкалы

В Дагестане уничтожили боевика, начавшего стрелять в сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает в воскресенье, 14 мая, «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По его информации, стражи порядка ликвидировали бандита в пригороде Махачкалы после того, как он открыл по ним огонь при попытке задержания.

«Его личность установлена: он оказался активным участником местного бандподполья», — рассказал собеседник агентства.

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22 апреля сообщалось, что в Ставропольском крае ликвидированы два бандита, оказавшие силовикам вооруженное сопротивление. Один из убитых прошел подготовку в лагерях террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и прибыл в Россию для совершения терактов, другой был активным членом ИГ.

Ранее в том же месяце стало известно о ликвидации в Дагестане главаря одной из банд. На счету боевика по имени Ильяс Халилов много преступлений террористического характера, в том числе убийства двух жителей села Талги, покушение на силовиков в селении Карамахи, вымогательство у бизнесменов больших сумм денег в целях финансирования террористической деятельности.