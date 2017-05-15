Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Тулой

Семь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса, выполнявшего рейс Кимовск — Москва, с фурой в Тульской области, сообщает утром в понедельник, 15 мая, «Интерфакс».

Авария произошла на 161-м километре федеральной трассы «Дон». Столкнулись автобус Setra и большегруз DAF. По данным МЧС, информация о ДТП поступила в 5:40.

В управлении МВД России по Тульской области рассказали, что водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовиком, следующим в попутном направлении. На фотографиях с места аварии видны повреждения передней части автобуса.

13 мая в Турции в результате ДТП с туристическим автобусом погибли более 20 человек.

В начале апреля в аварию с грузовиком попал автобус Москва — Элиста. Тогда два человека погибли, пострадал 31.