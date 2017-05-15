В «Комсомольской правде» обиделись на «Квартет И» за «говногазету» в спектакле

Представительница отдела культуры «Комсомольской правды» позвонила актеру Максиму Виторгану и попросила не называть издание «говногазетой» в спектакле «Квартета И», в котором он занят. Об этом артист рассказал в Facebook.

По словам Виторгана, звонившая «дама просила, нельзя ли, чтобы я в спектакле "В Бореньке чего-то нет" не называл их "говногазетой». Он ответил отрицательно, после чего сотрудница издания поинтересовалась, чьей идеей было дать такую характеристику газете: авторов или самого актера. Виторган ответил, что его.

«Нежная, ранимая и такая внимательная "Комсомольская правда". Теперь, надо думать, жахнет салютом из всех своих говнометов. Ну, то есть, вернется к своим обычным трудовым будням», — заключил артист.

Виторган исполняет главную роль в спектакле «В Бореньке чего-то нет». Он играет роль режиссера Максима, который на протяжении всего спектакля снимает «главный фильм жизни». Участники «Квартета И» исполняют роли сценариста (Леонид Барац), его коллеги (Александр Демидов), актера (Камиль Ларин). Самого Бореньку играет Ростислав Хаит. В основу названия постановки легла фраза, произнесенная отцом главного героя. В спектакле присутствует эпизод с участием журналиста КП.

