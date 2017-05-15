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Бывший глава Пентагона констатировал ухудшение отношений России и США при Трампе

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Роберт Гейтс
Роберт Гейтс

При президенте США Дональде Трампе отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились. Об этом заявил бывший глава Министерства обороны США Роберт Гейтс в эфире программы Face the Nation телеканала CBS.

«Я думаю, после прихода президента к власти русским спуску вообще не давали. Что удивило наблюдателей, так это то, что отношения между США и Россией даже стали хуже после выборов», — пояснил Гейтс, вспоминая 39-го и 40-го президентов страны. Он также призвал не придавать большого значения встрече Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Долгое время советские министры встречались с президентами. Джимми Картер эту практику после Афганистана прекратил. Рональд Рейган вернул ее в 1984-м, так что, я думаю, ничего экстраординарного в этой встрече нет», — резюмировал Гейтс.

Трамп 12 мая в интервью телеканалу предположил, что дискуссия с Лавровым в конечном счете спасет множество людей от гибели.

Ранее, после встречи Лаврова с Трампом, в Белом доме заявили, что глава государства выразил намерение улучшить отношения с Россией. Лавров, в свою очередь, назвал сотрудников администрации Трампа людьми дела. В российском МИД отметили, что несмотря на все известные сложности Россия и США могут и должны вместе решать ключевые проблемы международной повестки дня.

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Transcript: Former Defense Sec. Robert Gates on "Face the Nation"
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