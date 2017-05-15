Десять человек пострадали при обрушении карусели в Киргизии

Видео: Azat Shermat / YouTube

В киргизском городе Ош обрушилась цепочная карусель в одном из парков. Об этом ТАСС сообщили в местном УВД. В момент падения на аттракционе находились десять человек, все они получили травмы различной степени тяжести.

Пять человек доставили в больницу. Детей среди пострадавших нет. Одна женщина получила серьезные повреждения, у нее закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

По предварительных данным, во время работы карусели отломилась его верхняя часть. В УВД отметили, что причиной падения могла стать механическая неисправность, но это позже установит экспертиза.