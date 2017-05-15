Тральщики Северного флота поучились разминировать бомбы в Баренцевом море

Тральные корабли Северного флота (предназначенные для обезвреживания морских бомб, — прим. «Ленты.ру») во время учения очистили Баренцево море от мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Сообщается, что учения проводились в специальных прибрежных полигонах. Тральщики отработали подготовку к развертыванию основных корбельных сил Северного флота в условиях минирования вод условным противником.

В учениях участвовали экипажи тральных суден «Полярный», «Ядрин» и «Соловецкий юнга» установили контактные и неконтактные тралы, и провели подводную лодку и отряд кораблей через минное заграждение. Все учебные якорные и донные бомбы были уничтожены.

В марте был объявлен сбор сбор молодых специалистов на борт гидрографического судна «Горизонт» Северного флота, находящегося сейчас в Баренцевом море. В частности, были призваны военнослужащие Северного флота и гражданские гидрографы, специализирующиеся на изучении арктических вод.