Travel + Leisure назвал лучшие авиакомпании мира

Авиакомпания Singapore Airlines стала лучшей в мире по версии американского журнала о путешествиях Travel + Leisure и получила премию Best Awards от этого издания. Рейтинг из 10 перевозчиков опубликован на сайте журнала.

Издание провело масштабный опрос своих читателей, которые должны были оценить комфорт во время полета, обслуживание клиентов и общую стоимость перелета. По его результатам был составлен список топ-10.

Второе место занял перевозчик из ОАЭ Emirates, третье — Qatar Airways.

Также в десятку вошли Etihad Airways (ОАЭ), Virgin Atlantic Airways (Великобритания), Cathay Pacific Airways (Гонконг), Air New Zealand, EVA Air (Тайвань), Korean Air и Porter Airlines (Канада).

В начале апреля лучшей в мире по версии туристического сервиса TripAdvisor была признана Emirates. Singapore Airlines разместились на второй строчке рейтинга.