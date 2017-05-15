Британские фермеры предупредили о грядущем дефиците фруктов

Фермеры Великобритании ожидают дефицита местных фруктов в 2017 году из-за апрельских заморозков. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление земледельцев.

По слова председателя Национального союза фермеров Великобритании (National Farmers Union, NFU) Элисон Кэппер, некоторые хозяйства могут потерять до 70-80 процентов урожая.

В частности, падение температуры может привести к дефициту местных яблок, груш и слив. При этом английские виноделы, по данным газеты, называют ущерб для своих хозяйств катастрофическим. Они пожаловались, что все усилия по обогреву урожая с помощью костров и бытовых обогревателей не принесли желаемого результата. В итоге апрельские заморозки уничтожили как минимум половину урожая.

Негативный эффект потребители ощутят только в 2018 году, при этом дефицит местных фруктов может наблюдаться уже летом текущего года, предупреждает The Guardian. Фермеры пока не берутся оценивать ущерб, отмечая, что это будет возможно только после начала формирования плодов. Издание также отмечает, что определенный урон нанесла животноводческим хозяйствам Великобритании самая сухая за последние 20 лет зима. Фермеры ожидают нехватки кормовых культур.

В феврале сообщалось о том, что британские магазины столкнулись с дефицитом салата, брокколи, баклажанов и кабачков из-за плохого урожая в Европе. Зимой Великобритания импортирует овощи из Испании, но и в этой стране наблюдались проблемы с урожаем из-за непогоды. Нехватка продовольствия привела к появлению овощного черного рынка.