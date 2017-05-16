Emilio Pucci взялся за детей

Итальянский модный дом Emilio Pucci покажет первую в истории марки коллекцию детской одежды. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Hello. Дебютную линейку продемонстрируют на выставке Pitti Bimbo во Флоренции, которая пройдет в июне. Компания заключила соглашение с фирмой детской одежды и обуви Simonetta.

Особенности дизайна новых моделей пока не разглашаются, однако известно, что одежда рассчитана на девушек до 14 лет. Предполагается, что вещи будут выполнены в ярких цветах и украшены геометрическими принтами. «Pucci всегда был олицетворением цвета, радости жизни и энергии. Эта коллекция станет естественным продолжением нашей вселенной», — сказал исполнительный директор Emilio Pucci Мауро Гримальди.

Colors therapy #PucciSS17 on @nastymagazine (photography by @sara_mautone and styling by @alice_manfroni) #PucciEditorial #emiliopucci A post shared by Emilio Pucci (@emiliopucci) on May 13, 2017 at 9:10am PDT

Под итальянским брендом Emilio Pucci выпускается женская и мужская одежда, а также аксессуары. Первую коллекцию основатель компании Эмилио Пуччи представил в 1947 году. Через два года открылся первый бутик — на острове Капри. Головной офис компании в настоящее время располагается во Флоренции.