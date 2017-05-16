Дроны установили рекорд продаж на рынке игрушек

На российском рынке игрушек появился новый тренд: повышенным интересом покупателей сегодня пользуются дроны и радиоуправляемые машины. Если в первом квартале 2016 года их доля в сегменте игрушек для мальчиков составляла девять процентов, то за аналогичный период текущего года этот показатель составил уже 13 процентов. Об этом говорится в исследовании The NPD Group, поступившем в редакцию «Лента.ру».

В исследовании отмечается, что «продажи радиоуправляемых машинок и дронов начали расти с декабря 2016 года: родители выбирали их в качестве новогоднего подарка. В феврале их активно покупали мальчикам к 23 февраля».

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Исследователи обращают внимание на то, что эти праздники относятся к высокому сезону на рынке игрушек для мальчиков. На декабрь и февраль суммарно приходится треть годовых продаж. При этом в настоящее время в России совокупная доля радиоуправляемых игрушек в два с половиной раза выше, чем в других странах.

Кроме России, активный спрос на игрушки-дроны фиксируется в США, где в декабре 2016 года рост продаж составил 11 процентов против аналогичного периода 2015 года. Сегодня дроны занимают пять процентов американского рынка. По данным NPD Group, до Европы тренд еще не добрался. Так, во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании рост продаж воздушных и наземных радиоуправляемых машин в декабре прошлого года составил лишь один процент к декабрю 2015 года.

Последние три года на рынке игрушек России сами популярными были конструкторы. Их доля увеличивалась в среднем на два процента в год и по итогам 2016 года достигла 21 процента в общем объеме рынка.