Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России

Фирма «Алковорлд», принадлежащая экс-председателю совета директоров украинской компании Nemiroff Александру Глусю, победила на торгах по продаже петрозаводского ликероводочного завода (ЛВЗ) «Петровский». Об этом во вторник, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Компания «Алковорлд» была зарегистрирована в апреле 2017 года в Петрозаводске. Уставной капитал составляет 80 миллионов рублей. «Единственным учредителем является украинский бизнесмен Александр Глусь», — утверждает собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

В правительстве Карелии и «Росспиртпроме» итоги торгов не прокомментировали. Директор компании «Алковорлд» Анатолий Белых, который ранее возглавлял ликероводочный завод «Петровский», заявил, что «документов по аукциону пока не имеет».

В марте этого года врио главы Карелии Артур Парфенчиков написал на своей странице в Facebook, что встречался в Москве «с председателем совета директоров "Nemiroff Холдинг" Глусем А.С».

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Петрозаводский ликероводочный завод основан в 1897 году, в 2000 году предприятие вошло в состав госкомпании «Росспиртпром». В 2016 предприятие выпустило 363 тысяч декалитров алкогольной продукции, увеличив за год объемы производства на 20 процентов.

В феврале 2017 года завод приостановил свою деятельность. Имущество предприятие и 20 товарных знаков «Росспиртпром» выставил на торги с начальной ценой в 113,9 миллиона рублей.

Компания Nemiroff была основана в 1992 году в городе Немирове на Украине. Основными производственными мощностями компании являются два ликеро-водочных завода и спиртовое производство, расположенное в Винницкой области.

