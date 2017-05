В Венеции назначили куратора Московской «молодежной» биеннале

В Венеции объявили куратора 6-й Московской международной биеннале молодого искусства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На пост назначена Лукреция Калабро Висконти, 26-летний независимый куратор из Италии, выбранная экспертным советом. Ранее она участвовала в таких проектах, как Tutttovero в Кастелло ди Риволи (Турин) и Shit and Die в палаццо Кавур (Турин).

На счету Висконти ряд экспозиций, в том числе выставки в Амстердаме Why Is Everybody Being So Nice в галерее De Appel и Good Luck, See You After the Revolution в UvA.

Куратор дала московскому проекту название «Абракадабра», объяснив, что «…он будет посвящен современной жизни, в которой практически полностью размыты границы между частной, профессиональной и общественной сферами».

Комиссаром биеннале останется Екатерина Кибовская, назначенная ноябре 2016 года также главой дирекции по специальным проектам РОСИЗО. Организаторы биеннале — РОСИЗО и ММОМА.

Московская молодежная биеннале пройдет в российской столице в 2018 году.

Биеннале проходят с 2008 года, в рамках последней состоялось более 60 выставок, отдельные проекты открылись в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.