Тысячи учителей в Мексике вышли на акцию протеста против реформы образования

Около четырех тысяч учителей вышли на улицы мексиканской столицы в знак протеста против образовательной реформы, начатой в 2013 году. Видео с места событий публикует Ruptly. Бастующие члены Национального координационного центра работников образования (CNTE) прошли маршем от резиденции президента страны Энрике Пенья Ньето до здания министерства внутренних дел. Отмечается, что эта акция стала уже третьей с начала месяца.

Профсоюз недоволен проведенными в 2013 году реформами, которые предполагают введение дополнительных мер оценки эффективности работы учителей.