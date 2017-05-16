Украинские полицейские устроили погоню за страусами

В Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) сотрудники правоохранительных органов гонялись за сбежавшими с фермы страусами. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Юлия Курочкина, пишут «Подробности.ua».

«На номер "102" поступил вызов от очевидцев о том, что по Донецкому шоссе бегают страусы. Наши сотрудники выехали на место вызова и выяснили, что три птицы сбежали со страусиной фермы, которая находится за ТЦ "Караван"», — рассказала Курочкина.

Как отмечает портал, чтобы их поймать, полицейским «пришлось изрядно попотеть».

В результате погони им удалось загнать в клетку самого крупного страуса. С двоими его собратьями помельче справились работники фермы.

Местная газета «Наше місто» уточняет, что инцидент произошел 14 мая. Указывается, что правоохранительные органы сначала не поверили в правдивость информации, поступившей от местных жителей. Однако она подтвердилась, и полиция выехала на вызов.