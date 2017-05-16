Пушков обвинил западные страны в потакании Украине

Санкции Украины против российских СМИ и информационных ресурсов противоречат всем европейским конвенциям о свободе слова. Такое мнение высказал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает «Парламентская газета» во вторник, 16 мая.

«Это нарушение международных конвенций, которые подписывала сама Украина», — отметил сенатор. По его мнению, Запад никак на это не отреагирует, поскольку «закрывает глаза на любые нарушения любых международных обязательств Украины».

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Вводя новые санкции, Киев продолжает линию по изоляции населения страны от российского информационного поля, считает Пушков. «Украина обещала свободу, а дает информационную диктатуру», — резюмировал он.

Ранее во вторник МИД России осудил действия Киева, подчеркнув, что украинские власти «семимильными шагами движутся к построению авторитарного государства».

16 мая стало известно, что президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. В рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group, под запрет попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.