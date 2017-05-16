Клинтон занялась строительством «светлого будущего»

Участвовавшая в предвыборной президентской гонке в США от Демократической партии, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон объявила о создании нового движения в поддержку политических кандидатов на разные посты в органах власти. Об этом политик написала в своем Twitter.

«Мы запускаем движение "Вместе вперед" (Onward Together), чтобы вдохновить людей на вовлечение, организацию и даже на участие в выборах. Более чем когда-либо, я верю, что участие граждан жизненно необходимо для нашей демократии. Я так вдохновлена всеми, кто занимается организацией и руководством», — заявила Клинтон.

Название «Вместе вперед» созвучно с ее предвыборным слоганом «Вместе сильнее» (Stronger Together). Также схож логотип — слова, разделенные стрелкой.

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На сайте движения говорится, что его задача — «продвигать прогрессивные ценности и строить светлое будущее для будущих поколений». Слоган — «Сопротивляйтесь, настаивайте, упорствуйте, заручайтесь поддержкой».

5 мая источники в окружении Клинтон сообщили о ее планах создать политическую группу для финансирования общественного сопротивления инициативам главы государства Дональда Трампа. Она собирает команду из своих бывших советников и помощников, которая будет заниматься поиском пожертвований и взносов в различные общественные организации, выступивших против избрания Трампа главой государства.

3 мая Клинтон в интервью CNN назвала виновниками своего поражения на выборах осенью 2016 года российских хакеров и директора ФБР Джеймса Коми. По ее словам, она «была на пути к победе, когда письмо Коми и российский WikiLeaks... спугнули последних голосующих».