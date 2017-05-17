Со-основатель NtechLab и Findface стал вице-президентом Mail.Ru Group

Как стало известно «Ленте.ру», Mail.Ru Group открывает новое направление специальных проектов. Курировать его работу, на должности вице-президента, будет Александр Кабаков — со-основатель компании NtechLab и сервиса по поиску людей по фотографии Findface.

В пресс-службе Mail.Ru Group подтвердили данную информацию, уточнив, что в задачи Кабакова входит создание новых проектов, реализуемых на стыке существующих сервисов, развития собственного контента и новых технологий. Это направление позволит усилить рыночные позиции как отдельных подразделений, в том числе социальных сетей и медиа-проектов, так и группы в целом.

«Для нас действительно важно направление работы с собственным контентом и мы активно усиливаем команду специалистами в этой области» - заявили в Mail.Ru

«Мировые интернет-гиганты, такие как Netflix или Amazon, последовательно движутся в сторону развития уникального контента. Поэтому одной из первых своих задач в новой команде я вижу именно это: развитие линейки контентных проектов с использованием новых технологий. Особое внимание будет уделено продвижению актуальных «стриминговых» форматов, таких как live-трансляции и stories», — сообщил Кабаков.

Александр Кабаков имеет большой опыт в области развития и управления интернет-проектами. В 2009 году он закончил философский факультет МГУ. В 2010 году вместе с партнерами создал агентство digital-коммуникаций «Agency One», в 2011 стал ментором и инвестором сервиса YouDo.com, в 2013 стал управляющим партнером венчурного фонда Typhoon Digital Development, а в 2014 стал ментором и продюсером краудинвестинговой платформы StartTrack. С 2015 года Александр является сооснователем и управляющим партнером компании NTech.Lab, специализирующейся на разработках нейронных сетей.

Компания NTechLab была основана в 2015 году Артемом Кухаренко и Александром Кабаковым. В феврале 2016 года на базе ее алгоритма был запущен сервис FindFace для поиска людей в социальной сети «ВКонтакте» по фотографии. Алгоритм NTechLab также способен распознавать эмоции, пол и возраст человека всего по одной фотографии.

На прошлой неделе NtechLab успешно закрыла раунд финансирования — фонд Impulse V.C., ассоциируемый со структурами Романа Абрамовича, и другие частные инвесторы вложили в эту компанию 1,5 миллиона долларов. В настоящий момент Ntechlab запустила пилотные проекты по внедрению своей технологии более чем в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай. Среди первых клиентов NtechLab — Diamond Fortune Holdings Prim, которая занимается строительством гостинично-развлекательных комплексов на территории курорта «Приморье», крупнейший в Турции поставщик биометрических решений в сфере безопасности Papilon Savunma, лидирующий в России разработчик систем дистанционного банковского обслуживания компания BSS.

«С NTech.Lab мы вместе прошли интересный путь: от момента создания стартапа до становления его как полноценной компании и привлечения инвестиций. В результате сегодня она располагает не только собственной уникальной технологией, но и командой из 40 высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет вести успешный бизнес с различными клиентами в сфере безопасности и ритейла. А привлеченные инвестиции показывают, что стратегия развития компании является эффективной, —отметил Александр Кабаков. — Я рад присоединиться к команде Mail.ru. Сейчас передо мной стоят новые амбициозные задачи, которые требуют неординарных решений».