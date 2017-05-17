Глава «Роснефти» представил доклад о российско-китайском сотрудничестве

Китай в настоящее время является главным торговым партнером России, в свою очередь, РФ — один из ключевых поставщиков энергоресурсов в КНР. Об этом говорится в докладе «Взаимодействие в энергетической и финансовой сферах», который был представлен главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, сообщается на сайте нефтяной компании.

В докладе отмечается, что в 2016 году Россия заняла первое место по объему поставок сырой нефти в Китай, обеспечив почти 14 процентов китайского импорта. «В первом квартале 2017 года объем поставок российской нефти в Китай увеличился еще на 12 процентов относительно первого квартала 2016 года. В структуре экспорта российской нефти доля КНР в прошлом году достигла 20,6 процента, что сделало китайскую республику нашим ключевым торговым партнером в этой сфере», — подчеркнул глава «Роснефти», отметив, что поставки углеводородов осуществляются «в предсказуемых объемах, по предсказуемым ценам и предсказуемого качества».

В документе также подчеркивается важность совместной инвестиционной работы по всей технологической цепочке — в добыче, в инфраструктуре, переработке и транспортировке углеводородов. Потенциал сотрудничества, подчеркнул Игорь Сечин, очень широк — это, в том числе, совместные проекты в таких сферах как разработка технологий, сервис, поставки оборудования. В качестве примера такого рода сотрудничества глава «Роснефти» привел проект по строительству Тяньзиньского НПЗ, который «Роснефть» реализует в партнерстве с компанией CNPC.

В заключении Игорь Сечин отметил, что «Роснефть» готова предоставить китайской стороне дополнительные возможности для существенного расширения сотрудничества в проектах по освоению перспективных месторождений нефти и газа на шельфе.

