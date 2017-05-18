Facebook выписали многомиллионный штраф за обман при покупке WhatsApp

Еврокомиссия признала виновность Facebook в сокрытии информации в процессе покупки мессенджера WhatsApp и обязала соцсеть выплатить штраф в размере 110 миллионов евро, сообщает Reuters.

Поначалу Facebook грозил штраф в размере до одного процента годового оборота (до 276 миллионов долларов), однако сумму снизили, поскольку компания активно сотрудничала с регулятором.

Facebook приобрел WhatsApp в 2014 году за 16 миллиардов долларов. В отчетности компания заявила, что не будет автоматически объединять аккаунты пользователей соцсетей и мессенджера. Однако спустя два года это произошло.

Такое противоречие и вызвало подозрение надзорных органов. Еврокомиссия предъявила Facebook претензию по поводу передачи информации о пользователях WhatsApp, после чего сбор данных осенью 2016 года приостановили.

Еврокомиссия назвала выписанный соцсети штраф соразмерным. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, орган не сумеет заставить Facebook «фундаментально» изменить принципы работы, но рассчитывает, что ситуация послужит примером для других участников рынка.