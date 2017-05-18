Глава МИД ФРГ назвал раздражающие факторы в работе с американской администрацией

Работа с администрацией президента США Дональда Трампа вселяет оптимизм, однако не все устраивает Берлин. Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, выступая на германо-американской конференции в столице ФРГ.

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«Мы не совсем согласны, многое вызывает раздражение», — отметил дипломат. Он пояснил, что ФРГ с опасением относится к угрозам американского лидера создать торговые барьеры с Евросоюзом, выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года и иранской ядерной сделки.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что требование американцев соблюдать Устав НАТО и тратить на оборону два процента от ВВП для Германии «недостижимо и нежелательно».

Как отмечает CNN, Зигмар Габриэль ранее раскритиковал назначение дочери президента США Иванки Трамп помощником главы государства, а также ее визит в Берлин на саммит «Женской двадцатки» (W20) по приглашению канцлера Ангелы Меркель. Министр назвал это кумовством.