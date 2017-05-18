KIA перестала импортировать автомобили в Россию

Южнокорейский автопроизводитель KIA перестал поставлять автомобили в Россию. Концерн планирует полностью перейти на локальную сборку. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает агентство «Прайм».

Как сообщили агентству представители компании, производство машин на территории России является более выгодным, чем импорт из Южной Кореи. В настоящее время на отечественных производственных площадках собираются модели Optima, Mohave, Picanto, Cee’d, Quoris, Soul, Sportage, Sorento Prime. При этом производство главного бестселлера российского авторынка, модели Rio, пока не налажено — это должно произойти в ближайшие месяцы.

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По результатам первого квартала 2017 года, концерн Hyundai-KIA занимает второе место по продажам в России, уступая группе «АвтоВАЗ» и Renault-Nissan. При этом KIA Rio является самым продаваемым автомобилем в России (21 тысяча реализованных машин), вторую и третьи строчки в модельном рейтинге занимает продукция «АвтоВАЗа»: Lada Granta и Vesta — 17 и 15 тысяч реализованных машин.

