Началась разработка проекта станции метро в Мытищах

В Москве начали разработку проекта планировки станции метрополитена в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробева. Об этом он заявил во время посещения завода «Метровагонмаш».

Станция станет продолжением Калужско-Рижской линии.

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В 2012 году появилась информация, что она появится недалеко от пересечения улиц Сукромка и Борисовка, сообщает РЕН ТВ. Год спустя чиновники отказались от продления ветки в Подмосковье, сославшись на то, что ветка перегружена и появление новой станции может вызвать транспортный коллапс. В связи с открытием МКЖД ветка значительно разгрузилась, и власти возобновили этот проект. Сообщалось, что метро в подмосковный город могут провести уже к 2020 году.

Разговоры о строительстве метро в Мытищах ведутся с советских времен. В Генплане Московской области 1971 года были упомянуты две станции в черте города.