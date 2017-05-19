Коммунисты призвали восстановить в Москве памятник Павлику Морозову

Партия «Коммунисты России» предложила воссоздать в Москве памятник Павлику Морозову, который стоял на Красной Пресне. Об этом в пятницу, 19 мая, РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Соответствующий запрос в столичную мэрию направил председатель партии Максим Сурайкин. Члены «Коммунистов России» приурочили свой призыв к 95-летию пионерской организации, которое отмечается 19 мая.

Памятник Павлику Морозову появился в посвященном ему детском парке на Красной Пресне в 1948 году, а в 1991-м его снесли. Подобные монументы существовали или продолжают существовать во многих городах, в том числе Симферополе и Челябинске, именем мальчика назывались улицы и учреждения, образ пионера часто использовался в советском кино, литературе и искусстве.

Павлик Морозов известен тем, что выступил на суде против своего отца, подтвердив показания матери о том, что муж ее избивал и приносил в дом вещи, полученные в качестве платы за выдачу фальшивых документов. Вместе с братом Федором был убит собственным дедом. В культуре Павлик Морозов часто выводился как пионер-герой, донесший на отца-кулака, который утаивал зерно от колхоза.