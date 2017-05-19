Создатели выпустят еще 117 эпизодов «Свинки Пеппы»

Канадский конгломерат Entertainment One объявил о планах выпустить еще 117 эпизодов детского мультсериала «Свинка Пеппа». Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что показ новых серий стартует весной 2019 года. Они будут выходить в течение четырех лет. Производством, как и прежде, будет заниматься лондонская студия Astley Baker Davies.

По мнению президента Entertainment One Даррена Трупа, продолжение поспособствует долгосрочному успеху проекта. Он также назвал мультсериал глобальным дошкольным явлением.

«Свинка Пеппа», британский обучающий мультсериал о приключениях пятилетней свинки, ее семьи и друзей, впервые вышел на телеэкраны в 2004 году. Мультфильм приобрел широкую популярность среди дошкольников и был переведен на 40 языков для трансляции в 180 странах, в том числе в России. По состоянию на апрель этого года общее число показанных эпизодов, каждый из которых длится около пяти минут, достигло 220.