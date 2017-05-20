Против заклеившей ребенку рот скотчем воспитательницы детсада возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении воспитательницы детского сада из Ангарска, которая на занятии заклеила ребенку рот скотчем и выложила соответствующее фото в соцсети. Об этом в субботу, 20 мая, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ).

В пресс-службе СКР отметили, что женщина в беседе со следователями регионального управления ведомства заявила, что всего лишь пыталась в игровой форме создать на занятии тишину для прочтения сказки вслух. Сначала она якобы заклеила рот себе, а затем дети сами последовали ее примеру.

«Ее версия будет проверена следственным путем, и при этом следствие учтет и установит все объективные обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас очевидно, что подобные методы работы с детьми недопустимы и не имеют ничего общего с воспитательной деятельностью», — говорится в сообщении.

18 мая стало известно, что иркутские следователи начали проверку сообщений о заклеившей ребенку скотчем рот воспитательнице.

Изначально снимок появился в Instagram 16 мая. Пользователь Александра Верхотурова выложила фото с подписью «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя». Позже кадр был удален, но в сообществе «Подслушано Ангарск» во «ВКонтакте» выложили его скрин.

В комментарии порталу Irksib воспитательница заявила, что она не заклеивала мальчику рот насильно. «Мы с детьми разговаривали на тему, что нужно себя хорошо вести) иначе, заклею рот скотчем (после чего я показала на себе, как это будет). Дети посмеялись, и решили попробовать. После чего все вместе смеялись и фотографировались, ребенка никто не наказывал, не переживайте)», — приводит ресурс ее слова (орфография и пунктуация источника сохранены).