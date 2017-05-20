Рогозин назвал Россию способной ответить любому агрессору мирной страной

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия является «абсолютно мирной страной», которая может ответить на агрессию. Он сказал об этом в интервью программе «Вести в субботу», передает Национальная служба новостей (НСН).

Зампредседателя правительства отметил, что для России главное сохранить безопасность своих границ и границ своих союзников.

При этом, добавил он, у Москвы «есть системы вооружений, которые способны ответить любому неприятелю». «Мы готовы отражать любые агрессии потенциальных противников не большим числом, а большим умением и мобильностью наших вооруженных сил», — подчеркнул вице-премьер.

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Рогозин также рассказал о новой госпрограмме вооружений до 2025 года, которая подразумевает выпуск отечественного интеллектуального оружия. По его словам, она включает создание автоматических систем управления, связи и разведки. «У нас появляются робототехнические системы. Мы завершаем разработку новых беспилотных машин, причем наземных и воздушных. Конечно, идет мощное обновление космической группировки», — сообщил чиновник, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, Россия постепенно отказывается от обновления старых образцов вооружения. «Этих модернизаций не должно быть бесконечное множество. Три-четыре модернизации, не более. Потому что иначе это останавливает создание уже новой системы вооружения», — сказал вице-премьер.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что новая госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружения для всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений. «Это позволит значительно повысить боевой потенциал вооруженных сил», — информировал глава государства.