В Пентагоне рассказали о новой тактике борьбы с ИГ

Силы коалиции во главе с США перешли в Сирии и Ираке к новой тактике борьбы с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом на брифинге заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Министр обороны США сообщил, что американский президент Дональд Трамп внес два изменения в стратегию по борьбе с террористами. «Во-первых, он дал полномочия агрессивно и своевременно бить по слабым точкам врага. Во-вторых, Трамп распорядился сменить тактику с выдавливания боевиков из мест их базирования к тактике окружения врага в его опорных пунктах», — сказал Мэттис.

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Решения Трампа мотивированы желанием не допустить возвращения боевиков в страны, из которых они приехали, отметил глава Пентагона.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Возглавляемая США антитеррористическая коалиция из нескольких десятков стран проводит операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные силы в их борьбе с боевиками.