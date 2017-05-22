Украина получила разрешение на поставки в Китай замороженной говядины

Китай официально разрешил поставки украинской говядины на внутренний рынок. Как сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, соответствующий протокол требований в отношении экспорта мясной продукции в КНР был подписан с главным госуправлением страны по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ).

«Китай для нас является одним из крупнейших торговых партнеров и Украина чрезвычайно заинтересована в этом рынке. Мы имеем большой потенциал по обеспечению Китая качественной, безопасной и натуральной продукцией », — отметил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Как говорится в сообщении, китайская и украинская стороны в настоящее время согласовывают поставки другой аграрной продукции на рынок КНР, в том числе, подсолнечного шрота, свекольного жома, молочных пищевых продуктов, мяса птицы, яиц, меда.

В апреле глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выразил обеспокоенность из-за роста поставок на территорию России масла и мяса с Украины, на территории которой распространяется африканской чумы свиней (АЧС). Так, в 2016 году на Украине было зафиксировано порядка 90 вспышек этого опасного заболевания.

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В конце августа 2015 года в Ассоциации животноводов Украины сообщили о возможном дефиците сала в стране из-за вспышки АЧС. Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы были вынуждены забить на одном только агропромышленном комбинате «Калита» в Киевской области более 48 тысяч животных в течение десяти дней. Предприятие оценило свои убытки в 200 миллионов гривен (свыше 600

С 1 января 2016 года Россия по этой причине вводила временные ограничения на поставки продукции с Украины. Запрет распространился на свинину и живых свиней, генетический материал животных, мясопродукты, мясо диких кабанов, а также кормовые добавки, за исключением тех, которые прошли термическую обработку.