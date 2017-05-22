Мурманские силовики потренировались отбивать атаки на Кольскую АЭС

Сотрудники силовых структур Заполярья провели учения по обороне Кольской АЭС от условных террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Мурманской области.

В учениях принимали участие бойцы ФСБ, авиация, военнослужащие Северного флота, МВД и Нацгвардии. По легенде, группа террористов пыталась попасть на ядерный объект под видом туристов, и использовала для разведки квадрокоптер. Руководитель оперативного штаба отдал приказ о проведении их поиска. В результате их нашли и обезвредили.

Сообщается, что руководитель оперативного штаба остался доволен работой всех задействованных в операции подразделений.

Ранее сообщалось, что на Кольской АЭС в 2017 году будет значительно модернизировано учебно-тренировочный тренажер, он сможет проводить 3D- моделирование аварий. Специалисты получат возможность отрабатывать проектные аварии с помощью «3D-нейтронно-физической модели активной зоны реактора». Помимо этого, будет улучшен метеолокатор, прогнозирующий колебания радиационной обстановки в районе АЭС и приобретено дополнительное оборудование для экомониторинга.