Астрономы нашли главную фабрику антивещества

Международный коллектив астрономов нашел главную фабрику антиматерии в центре Млечном Пути — изотоп титан-44, образующийся в результате взрывов сверхновых первого типа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Как показывают расчеты ученых, главным источником титана будут сверхновые первого типа, возникающие при слиянии двух разных белых карликов, один из которых будет состоять почти полностью из гелия, а второй — из углерода и кислорода. Такие взрывы, как показывают наблюдения за сверхновыми, происходят примерно раз в 500 лет.

Количество и частота распада титана-44, заключают авторы, отлично укладывается в данные по содержанию антиматерии в центре Млечного Пути.