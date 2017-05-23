Остановленный ДПС мотоциклист попытался скрыть перегар за меховым воротником

Остановленный инспекторами ДПС астраханец-мотоциклист попытался скрыть запах алкоголя, разговаривая со стражами порядка через поднятый меховой воротник. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба МВД России. Как отмечает ведомство, инцидент произошел в феврале.

«Злостного нарушителя, на тот момент уже лишенного прав, инспекторы ДПС остановили на улице Подгорной в селе Икряное. Пытаясь скрыть запах алкоголя, он разговаривал со стражами порядка через поднятый меховой воротник. Однако медицинское освидетельствование снова выявило факт употребления спиртного», — говорится в сообщении.

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Мировой судья Икрянинского района признал 41-летнего мотоциклиста виновным по статье 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и приговорил к полугоду лишения свободы в колонии-поселении. Как отмечают в МВД России, ранее нарушителя неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом виде.

4 апреля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выступил с предложением ввести уголовную ответственность за вождение автомобиля после лишения водительских прав.