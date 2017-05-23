Косачев призвал Европу объединить усилия в борьбе с терроризмом

Европе необходимо возобновить сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом после теракта, произошедшего в Манчестере, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Свою точку зрения сенатор высказал на своей странице в Facebook, во вторник, 23 мая.

«Очень хотелось бы верить, что после очередной британской трагедии будут пересмотрены принципы европейской политики, согласно которым было свернуто сотрудничество с Россией в сфере антитеррора. Пора уже понять, что взрывает европейцев не Асад, не Кремль, и не Тегеран с Вашингтоном», — написал Косачев.

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Он подчеркнул, что предложение о создании антитеррористической коалиции актуально и бессрочно. «Будем верить, что разум и ответственность перед людьми возобладают», — добавил он.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с произошедшей трагедией.

Взрыв у главного выхода на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая, после концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате взрыва, который совершил смертник, погибли 22 человека, пострадали 59 человек. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.