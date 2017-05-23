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Очевидец рассказал о минимальном досмотре при проходе на «Манчестер Арену»

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Зритель, пришедший на концерт американской певицы Арианы Гранде в Манчестере (Великобритания), после которого произошел теракт, сообщил о «практически нулевом» досмотре во время входа на стадион. Об этом в комментарии Чешскому радио сообщила Никола Трохтова, которая была среди зрителей концерта.

«Досмотра при входе на концерт практически не было, он был нулевой. Через какие-либо рамочные металлодетекторы мы не проходили. Единственное, что интересовало контролеров, — нет ли у нас своих бутылок с водой», — сказала Трохтова.

По ее словам, охрана стадиона не заглядывала в сумки посетителей. Также никто не контролировал, что зрители проносят в одежде.

Трохова рассказала, что взрыв раздался по окончании концерта, когда певица покинула сцену. В это время зрительница вместе с подругами находилась у выхода на улицу. «Открыто было, кажется, три выхода на улицу. Взрыв произошел у главного выхода, через который покидало здание большинство зрителей», — уточнила она.

По последним данным, в результате взрыва, который совершил смертник, погибли 22 человека. В больницах остаются 59 человек. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.

Видео: criticoenserio / YouTube
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