В Центральном детском мире построят огромный бассейн с пляжем

Центральный детский мир на Лубянке (ЦДМ) 1 июня, в день защиты детей, отметит свое 60-летие масштабным торжеством. В главном атриуме построят огромный сухой бассейн, наполненный шариками и надувными игрушками, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ЦДМ.

Мероприятия по случаю юбилея пройдут под лозунгом #ОТОРВИСЬ и продлятся до 4 июня. Каждый день с 10 утра до 10 вечера детей и взрослых ждет насыщенная развлекательная программа. Под музыку «Детского радио» детей будут развлекать аниматоры, их угостят конфетами, леденцами и напитками.

В честь праздника бренд ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской команды России, выпустит капсульную коллекцию одежды для всей семьи, и даст всем гостям специальные призы. Всего раздадут 60 тысяч подарков.

Свои эксклюзивные коллекции с юбилейной символикой Центрального Детского Магазина также представят бренды A LA RUSSE Anastasia Romantsova, CHAPURIN, Alena Kochetkova for Kocheli, Moscow и Ruban.

30 июня 2016 году в ЦДМ появились товары для молодых семей. Отмечалось, что молодые родители, посещающие этот торговый центр с детьми, также заинтересованы в приобретении электроники, спортинвентаря, литературы и одежды.

