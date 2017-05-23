Кассир вынесла из банка 9 миллионов рублей в свой последний рабочий день

Кассир волгоградского отделения одного из банков подозревается в краже 8,8 миллионов рублей и более 80 тысяч долларов и евро. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Волгоградской области Антона Корнаухова.

«В полицию обратилась управляющая банком и заявила о недостаче 8,8 миллионов рублей и более 80 тысяч в иностранной валюте. Под подозрение попала кассир этого банка Екатерина Ониани (Заикина) 1974 года рождения, сейчас она объявлена в федеральный розыск и будет подана в международный розыск», — приводит слова Корнаухова агентство.

По его словам, в понедельник у женщины был последний рабочий день в банке. «Она должна была выйти и передать дела, так как написала заявление по собственному желанию. Но она на работу не вышла. Известно, что ее гражданский муж две недели назад уехал в Грузию. Также некоторое время назад она забрала из школы документы двоих детей и куда-то отправила их», — сообщил Корнаухов.

По его словам, все указывает на то, что преступление тщательно готовилось. «Вероятно, кассир сейчас пытается скрыться, ориентировка с ее приметами разослана в аэропорты, на железнодорожные и автовокзалы, высока вероятность, что она попытается покинуть пределы Российской Федерации, — отметил представитель МВД.

В отношении Ониани возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

