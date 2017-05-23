Московский метрополитен возглавил Виктор Козловский

Новым руководителем Московского метрополитена назначили первого заместителя начальника подземки Виктора Козловского, сообщается на сайте метро.

Козловский курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.

Уточняется, что возглавлявший метрополитен Дмитрий Пегов станет директором по пассажирским перевозкам ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

15 мая ряд СМИ сообщил, что Пегов покидает свою должность и возвращается на работу в компанию РЖД, однако в пресс-службе подземки заявили, что официальных документов об уходе руководителя нет.

Пегов занял пост начальника Московского метрополитена в июле 2014 года, когда мэр Москвы Сергей Собянин освободил от этой должности предыдущего руководителя Ивана Беседина после крупной техногенной аварии на Арбатско-Покровской линии. Ранее он руководил Дирекцией скоростного сообщения в РЖД.

