Nokia и Apple отказались от взаимных судебных претензий

Nokia и Apple урегулировали спор вокруг нарушения патентных прав и заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы финской компании.

Из документа следует, что Nokia предоставит Apple несколько продуктов и услуг сетевой инфраструктуры. При этом компании будут совместно искать возможности для кооперации в области производства электронных продуктов для здоровья.

Материалы по теме Старые кирпичи, новые цены Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress

Детали и сумма сделки пока не сообщаются.

22 декабря 2016 года стало известно о том, что Nokia подала иски к Apple в несколько судов Германии и США. Финский производитель обвинял американскую корпорацию в нарушении патентных прав.

«Благодаря нашим длительным инвестициям в исследования и разработки компания Nokia создала и способствовала созданию многих технологий, которые используются в современных мобильных устройствах, в том числе продуктов компании Apple», — утверждал тогда Илкка Рахнасто, глава департамента, занимающегося патентной работой Nokia.

Apple, в свою очередь, обвинила финскую компанию в сговоре с «патентными троллями». По словам представителя Apple, в Nokia отказались выдавать лицензии на свои патенты на справедливой основе, а теперь они пытаются вымогать деньги у Apple.