Обнаженный снимок принес полной австралийке популярность

Жительница города Бандаберг (Австралия) опубликовала на своей странице в соцсети Facebook снимок, на котором позировала обнаженной. Фотография распространилась в интернете и принесла женщине популярность.

Как пишет Daily Mail, 31-летняя Кристал Гордон (Krystal Gordon) приняла участие в откровенной фотосессии, чтобы похвастаться своим телом. После рождения первого ребенка британка поправилась. Сев на диету, она добилась значительных результатов и решила запечатлеть их на фото в бикини.

— Daily Mail Femail (@Femail) 23 мая 2017, 07:51

Однако многие пользователь сети негативно отреагировали на результаты Гордон. По словам британки, она получила множество сообщений от ненавистников и пожаловалась на травлю в сети. Она не стала останавливаться на достигнутом и в следующий раз снялась без одежды. Кристал собирается и дальше вдохновлять полных женщин своим примером, призывая любить свое тело.

В апреле стало известно, что старшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, 38-летняя Кортни, снялась обнаженной и опубликовала фотографию на своей странице в соцсети Instagram в день рождения. Кадр набрал более миллиона лайков.