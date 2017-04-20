Сестра Ким Кардашьян снялась обнаженной в честь своего 38-летия

Старшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, 38-летняя Кортни, снялась обнаженной и опубликовала фотографию на своей странице в соцсети Instagram в день рождения. Кадр набрал более миллиона лайков.

Фотографом выступил Майк Розелталь (Mike Rosenthal). «Мой костюм в день рождения», — пошутила Кардашьян в подписи к снимку. Всего на страницу матери троих детей подписаны более 56 миллионов человек.

birthday suit A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 18, 2017 at 10:17am PDT

Кортни Кардашьян — бизнесвумен, актриса, модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» и других развлекательных программ. Знаменитость воспитывает трех детей от предпринимателя Скотта Дисика, с которым состояла в браке с 2006 до 2015 года.

В марте стало известно, что 21-летняя модель Кендалл Дженнер снялась для журнала Love Magazine в образе, на который стилистов вдохновила Мэрилин Монро. Манекенщицу сфотографировали в полупрозрачном нижнем белье, уложив волосы в ретро-стиле и сделав макияж в духе 1950-х годов.