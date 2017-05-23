На Сахалине понятой случайно опознал свои удочки при осмотре гаража

В Сахалинской области мужчина, привлеченный полицейскими в качестве понятого, случайно нашел свои вещи во время осмотра гаража подозреваемого — они были украдены больше трех лет назад. Об этом во вторник, 23 мая, сообщается на сайте МВД России.

Как следует из пресс-релиза, 22 мая в Углегорске в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверяли гараж молодого человека 1990 года рождения в присутствии понятого.

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«Внутри помещения понятой обнаружил свое имущество, похищенное более трех лет назад: две резиновые лодки, телескопические удочки, спиннинги и иной рыбацкий инвентарь», — уточняют в МВД.

Отмечается, что вещи на сумму более чем в 25 тысяч рублей украли у мужчины еще в октябре 2013 года, однако, выйти на след похитителей полицейским тогда не удалось. В ближайшее время потерпевшему их возвратят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).