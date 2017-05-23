S&P сочло старение населения угрозой для экономики России

Риски для кредитоспособности России возрастают из-за стареющего населения и растущей нагрузки на пенсионную систему. Об этом во вторник, 23 мая, заявил старший директор направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poor's Фрэнк Гилл, сообщает Rambler News Service.

«Мы видим, что Бразилия, Россия, Аргентина и Украина — это те страны, которые особенно чувствительны к этому параметру (старение населения — прим. «Ленты.ру») с учетом демографической ситуации», — сказал он. Эти государства уже имеют значительный и постоянно растущий процент престарелого населения, пояснил Гилл.

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Данный фактор важен и для стран с развитой экономикой, таких как Испания и Германия, отметил представитель S&P.

Украина уже начала работу над снижением нагрузки на бюджет. «В нашем анализе для Украины мы также учитывали последние предложения по реформе пенсионной системы, которая сейчас рассматривается правительством, в том числе повышение пенсионного возраста. Украина усиленно работает над тем, чтобы снизить коэффициент иждивенчества», — пояснил Гилл.

5 мая глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.