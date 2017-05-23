На месте Лукьяновского СИЗО в Киеве задумали построить ночной клуб

Инвестор заинтересован в строительстве ночного клуба на месте Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передают «Украинские новости».

«У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб — баланду подавать гостям в стальной посуде», — отметила она. По словам замглавы Минюста, прежде чем принять решение о дальнейшем использовании территории киевской тюрьмы, они посоветуются с общественностью и мэрией.

Севостьянова подчеркнула, что эти земли вызывают интерес у застройщиков. «Мы видим большую заинтересованность, потому что в Киеве не так много участков, которые можно использовать под большую застройку», — добавила она.

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7 мая сообщалось, что в здании Лукьяновского СИЗО в жилой зоне корпуса для несовершеннолетних после отбоя произошел пожар. Бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал, что в горевшем корпусе расположены VIP-камеры.

В конце марта стало известно, что сотрудники Лукьяновской тюрьмы начали забастовку из-за низкой заработной платы.

В феврале 2016 года бывший тогда премьер-министром Украины Арсений Яценюк заявил, что Лукьяновский следственный изолятор будет закрыт из-за ненадлежащих условий содержания заключенных. Отмечалось, что тюремное здание выставят на продажу, а покупателя обяжут взамен старой тюрьмы соорудить новый следственный изолятор за пределами Киева.